Человек пострадал при пожаре в подвале пятиэтажки в Мурманской области
В городе Ковдор Мурманской области в результате пожара в подвале пятиэтажного многоквартирного дома пострадал человек. Об этом региональное управление по ГОЧС и ПБ сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пожар произошел утром 24 ноября в доме по улице Комсомольская, 28, информация о нем поступила спасателям в 10:52 (совпадает с мск). Полная ликвидация возгорания была объявлена в 11:03.
«В результате пожара в подвальном помещении кирпичного дома обгорели строительные и бытовые отходы на общей площади 2 кв. м. Из подвала эвакуирован один человек, госпитализирован бригадой СМП с ожогами», — говорится в сообщении управления.
Как уточняет ИА «Би-порт», в тушении были задействованы пять человек и две единицы техники. Работало звено газодымозащитной службы. Причина возгорания устанавливается.
Ранее 24 ноября «Известия» со ссылкой на источник сообщали о пожаре в частном доме в Перми, в результате которого погибли двое детей и взрослый, пострадали еще два человека. Площадь возгорания составила 350 кв. м.