Производитель из Пятигорска подменил свиное мясо в ветчине

Производитель из Пятигорска подменил мясо в ветчине. Нарушение обнаружили при анализе данных электронной системы «Меркурий», сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

На предприятии произвели 25 кг ветчины. Было заявлено, что она сделана из свинины, однако в качестве сырья использовалось только мясо птицы.

Как отмечает ИА StavropolMedia, ветчину успели отправить в столовую одного из санаториев Кисловодска. Россельхознадзор направил компании предостережение о недопустимости нарушений закона.

Ранее в ноябре сообщалось, что Ставропольский край в 1,4 раза увеличил экспорт продуктов в Китай. С начала 2023 года предприятия края направили в Поднебесную около 31 тыс. т товаров.