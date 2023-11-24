Пашинян назвал нереальным возвращение армян в Карабах в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан, в пятницу, 24 ноября, сообщил, что считает пока что невозможным возвращение армян в Нагорный Карабах.

Он рассказал, что тема возвращения армян в Нагорный Карабах обсуждается на разных площадках, даже международных.

«Я, участвуя в обсуждениях и анализируя, считаю такое возвращение на сегодняшний день нереальным», — передает слова Пашиняна NEWS.am.

По мнению премьера Армении, ситуация после 19 сентября, которая вынудила граждан покинуть места проживания, не изменилась.

«Если вынужденно переселенные армяне из Нагорного Карабаха не будут иметь возможности вернуться в свои дома, то мы сделаем всё, чтобы они остались в Армении и не эмигрировали», — добавил Пашинян.

Кроме того, он выразил надежду на полноценное участие армян региона в жизни государства.

19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха. 1 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что процесс переезда подошел к концу, всего в Армению прибыло больше 100 тыс. человек.

Также 31 сентября Армения обратилась к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. В Ереване заявили, что существует потребность в предметах первой медицинской помощи, а также санитарно-медицинских материалах.

22 ноября спецборт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт Еревана. В этот же день в министерстве заявили о доставке 40 т гуманитарного груза в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.