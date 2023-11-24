Реклама
Прямой эфир
Мир
Bild рассказала о плане принудить Киев к переговорам снижением поставок оружия
Политика
Депутат ГД поддержала идею о выходном для россиян в случае ЧС
Общество
РФПИ подписал соглашение с ИТМО по платформе для внедрения ИИ
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильный снегопад в Москве 27 ноября
Интернет и технологии
Путин призвал минимизировать бюрократию в сфере развития ИИ
Интернет и технологии
Глава РФПИ указал на первенство России в сфере искусственного интеллекта
Авто
В России стартовали продажи нового кроссовера JAC JS3
Интернет и технологии
Песков назвал проблемой для мировой политики появление дипфейков
Интернет и технологии
Путин назвал опасной монополию западных платформ ИИ в РФ
Мир
Посол Финляндии проинформировал МИД РФ о решении страны закрыть погранпункты
Армия
Армия ВС РФ за неделю нанесла 31 групповой удар по аэродромам и арсеналам ВСУ
Экономика
Путин указал на расширение сфер применения ИИ в экономике в 1,5 раза
Мир
Евродепутат от Швеции пригрозил выходом страны из ЕС в случае отмены права вето
Экономика
Китай за 10 месяцев увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза
Сюжет:

Пашинян назвал нереальным возвращение армян в Карабах в ближайшее время

0
Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан, в пятницу, 24 ноября, сообщил, что считает пока что невозможным возвращение армян в Нагорный Карабах.

Он рассказал, что тема возвращения армян в Нагорный Карабах обсуждается на разных площадках, даже международных.

«Я, участвуя в обсуждениях и анализируя, считаю такое возвращение на сегодняшний день нереальным», — передает слова Пашиняна NEWS.am.

По мнению премьера Армении, ситуация после 19 сентября, которая вынудила граждан покинуть места проживания, не изменилась.

«Если вынужденно переселенные армяне из Нагорного Карабаха не будут иметь возможности вернуться в свои дома, то мы сделаем всё, чтобы они остались в Армении и не эмигрировали», — добавил Пашинян.

Кроме того, он выразил надежду на полноценное участие армян региона в жизни государства.

Выходят в коридор: какими будут отношения Баку и Еревана после Карабаха
Эксперты говорят об угрозе нового конфликта

19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха. 1 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что процесс переезда подошел к концу, всего в Армению прибыло больше 100 тыс. человек.

Также 31 сентября Армения обратилась к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. В Ереване заявили, что существует потребность в предметах первой медицинской помощи, а также санитарно-медицинских материалах.

22 ноября спецборт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт Еревана. В этот же день в министерстве заявили о доставке 40 т гуманитарного груза в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023