Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»
В Болотнинском районе Новосибирской области в результате столкновения легковых автомобилей и грузовика погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 24 ноября около 3 утра на 142-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что 34-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречку и врезался в легковую Honda Freed под управлением 54-летнего автомобилиста, а затем — в грузовик MAN.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Daewoo погиб на месте. Различные травмы получили его 25-летний и 24-летний пассажиры, а также 58-летняя пассажирка Honda, пишет издание VN.ru.
Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.
23 ноября на трассе «Кола» в Сегежском районе Карелии столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате четыре человека погибли, еще двое пострадали.