«Известия» показали обстановку в секторе Газа в первый день перемирия

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси 24 ноября показал обстановку в секторе Газа в первый день действующего перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Я сейчас нахожусь на улице Салах ад-Дин, с того места, где израильская армия отделила север от юга сектора Газа. В этом месте до сих пор стоит военная техника», — сказал корреспондент.

Бельбесси отметил, что израильская армия продолжает вести огонь по тем, кто пытается перейти на север. Однако, по его словам, передвижение жителей анклава на юг разрешено.

«Картина такая: в этот момент люди попытаются достичь районов к северу от Газы, но армия им мешает, и эта точка, которой мы достигли, является самой дальней точкой, дальше уже находятся израильская армия и израильские танки, мы не можем продвинуться ближе, иначе армия откроет огонь по всем, кто перейдет эту черту», — сказал корреспондент.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено.

В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ собирается продолжить интенсивные бои после «короткой передышки».

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Также 24 ноября в израильской армии сообщили, что страна не допустит возвращения жителей анклава с юга на север, так как там продолжаются боевые действия.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.