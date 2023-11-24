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В Норильске двое несовершеннолетних потушили снегом Вечный огонь

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Фото: t.me/krksledkom
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В Норильске двое несовершеннолетних потушили снегом Вечный огонь и сбежали с места происшествия. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По версии следствия, 19 ноября 2023 года двое несовершеннолетних детей в возрасте 10 и 11 лет, находясь на мемориальном комплексе «Вечный огонь» на площади Памяти Героев в городе Норильске потушили пламя снегом и ногами и убежали с места происшествия», — говорится в сообщении.

Установлено, что оба ребенка состоят на профилактическом учете.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления ведомства по региону Алексею Еремину доложить о расследовании. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате.

В настоящее время Вечный огонь находится в исправном состоянии, горение восстановлено.

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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что в Москве бездомный мужчина попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Уточнялось, что инцидент произошел 18 ноября, в тот день 49-летний мужчина попробовал погасить огонь с помощью воды, после чего разбросал лежащие рядом венки.

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