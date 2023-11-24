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Ледяной арт-объект «Россия» установят в Чите

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Ледяной арт-объект «Россия» установят на площади Ленина в Чите в рамках подготовки к празднованию Нового года. Об этом рассказала мэр города Инна Щеглова во время пресс-конференции в пятницу, 24 ноября.

«Эта композиция изо льда будет подсвеченная. Будет в большей степени для того, чтобы делали фотографии. Она будет, безусловно, безопасная, но кататься на ней будет нельзя», — сказала глава краевого центра, ее цитату приводит ИА ChitaMedia.

Шестиметровый арт-объект подсветят в цветах триколора. По словам градоначальницы, изначально идею оформили как еще один объект фотозоны. Кроме нее также будет создано несколько мест для фотографий, в частности световые цифры на входе на площадь, где ноль выполнен как коридор.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Чите построят новогодний городок с ледяной церковью. Его концепция будет приурочена к 370-летию российского Забайкалья.

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