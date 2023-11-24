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Трейд-ин автомобиля в 2023 — что это и как работает, условия сделки

Россиянам рассказали, как можно обменять подержанный автомобиль на новый
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Задумываясь о смене личного транспорта, многие автовладельцы первым делом продают прежнюю машину. Однако у многих продавцов сейчас доступна функция, совмещающая в себе оба шага — покупка автомобиля по системе трейд-ин. Таким образом можно совершить выгодную сделку с минимумом бюрократических этапов. «Известия» рассказывают, как работает система трейд-ин и кому доступен такой вид покупки.

Что такое трейд-ин — суть сделки

Трейд-ин — обозначение системы покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачет стоимости нового.Такой метод часто используется при покупке бытовой техники, смартфонов, промышленного оборудования и, наконец, автомобилей.

Таким образом, обмен старого автомобиля на новый дает внушительную скидку на покупку. Кроме того, с помощью трейд-ин можно приобрести новый или подержанный автомобиль в кредит. В таком случае стоимость старой машин засчитывается в качестве первого взноса.

Условия трейд-ин автомобиля в 2023 году

В российском законодательстве нет отдельного понятия для сделки трейд-ин — она проходит в формате купли-продажи, но с особыми условиями.

Нет и единых правил для оформления такой покупки. Каждый дилер устанавливает свои критерии. Некоторые принимают в трейд-ин автомобили любых марок, другие — лишь собственного производства. Часто внимание обращают на возраст автомобиля и пробег. Иногда продавец требует, чтобы машина находилась в собственности покупателя не меньше определенного количества месяцев или лет.

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Как правило, к автомобилю по программе трейд-ин предъявляются следующие требования:

  • находится в исправном состоянии;
  • был куплен легально и оформлен на покупателя, есть подтверждающие документы;
  • полнокомплектный, без крупных внешних и внутренних повреждений;
  • идентификационный номер VIN читаем;
  • нет противопоказаний на отчуждение — залога, ареста или ограничения на регистрационные действие.

Для заключения сделки владелец обязуется предоставить следующие документы:

  • собственный паспорт;
  • паспорт транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации машины.

Как правило, к обмену принимается один автомобиль и, соответственно, на покупку предоставляется одна скидка. Но некоторые дилеры разрешают сдать в трейд-ин и несколько машин.

Как купить автомобиль в трейд-ин в 2023 году

Первый шаг при оформлении сделки трейд-ин — пригнать в автосалон старый автомобиль для диагностики и оценки. На месте продавец решает, какую скидку может предоставить покупателю за подержанное авто. При этом автосалон может оценить автомобиль дешевле, чем мог бы потенциальный покупатель — это плата за скорость оформления сделки.

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Затем покупатель может выбрать новое транспортное средство и приступить к оформлению документов. Сделку по трейд-ин оформляют двумя договорами купли-продажи или одним договором мены.

Ранее «Известия» рассказали, как поставить на учет в ГИБДД подержанное авто и как подготовиться к этой процедуре.

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