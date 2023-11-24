FT сообщила о быстрых темпах продажи долларов инвесторами

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Financial Times: инвесторы в мире продают доллары самыми быстрыми темпами за год
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Фото: Getty Images/Mark Wilson
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Инвесторы стали продавать доллары самыми быстрыми темпами за год. Они ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки, пишет Financial Times в пятницу, 24 ноября.

Газета сообщает, что управляющие активами планируют продать 1,6% открытых долларовых позиций в ноябре этого года. Как указано, это является самым крупным оттоком с ноября 2022-го. По словам журналистов, текущая распродажа входит в топ-6 за последние 20 лет на рынках мира.

Согласно мнению глава макростратегии банка State Stree Майкла Меткалфа, на фоне оттока ослабление доллара США может получить развитие в дальнейшем, уточняет «Газета.Ru».

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В октябре в Соединенных Штатах гособлигации обвалились до 16-летнего минимума, в попытках сбить инфляцию ФРС довела ставки до наиболее высокого уровня с 2007 года. Позднее, в начале ноября, по результатам двухдневного совещания Федеральная резервная система США оставила без изменений максимальную с 2001 года учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых.

Ранее, в сентябре, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что Соединенные Штаты поставили на карту всё, поскольку экономика страны не могла уже работать. Она отметила, что Вашингтон утратил свое влияние на мировой арене — он выстроил «натоцентричную ось зла», где позитивной повестке нет места. По ее словам, американская экономика уже не может работать без каких-либо «виртуальных раздутых пузыристых ресурсов».

В том же месяце экс-лидер США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты под руководством Джо Байдена приближаются к состоянию Великой депрессии, которое было в стране в 1929–1939 годах.

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