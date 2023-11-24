«Исламский джихад» пригрозил ответом Израилю в случае нарушения перемирия

Нарушение Израилем перемирия в секторе Газа повлечет ответные действия, заявил 24 ноября представитель боевого крыла группировки «Палестинский исламский джихад» Абу Хамза.

«За любым нарушением [перемирия] последует соответствующий ответ», — приводится его заявление в Telegram-канале группировки.

При этом Хамза подтвердил готовность группировки соблюдать перемирие до тех пор, пока Израиль выполняет свои обязательства по нему.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 7:00 (8:00 мск). Первая партия заложников, как ожидается, будет освобождена в 16:00 (17:00 мск).

В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ собирается продолжить интенсивные бои после «короткой передышки».

Позже в этот день управление тюрем Израиля сообщило о начале в рамках соглашения с ХАМАС процесса освобождения 39 осужденных за терроризм палестинских заключенных. В то же время сообщалось, что Израиль на фоне перемирия провел интенсивные бомбардировки городов Рафах и Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Также израильские силы открыли огонь по людям, пытавшимся вернуться на север анклава, в ходе этого были ранены семь палестинцев. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи отметил, что еврейское государство не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север, так как там продолжаются боевые действия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.