Реклама
Прямой эфир
Армия
Армия ВС РФ за неделю нанесла 31 групповой удар по аэродромам и арсеналам ВСУ
Экономика
Путин указал на расширение сфер применения ИИ в экономике в 1,5 раза
Мир
Евродепутат от Швеции пригрозил выходом страны из ЕС в случае отмены права вето
Экономика
Китай за 10 месяцев увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза
Мир
СМИ сообщило об уходе израильских сил из больницы «Аш-Шифа» в Газе
Мир
Пашинян назвал нереальным возвращение армян в Карабах в ближайшее время
Мир
Легендарный актер индийских фильмов Раджкумар Коли умер в 93 года
Спорт
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мир
Осужденному за убийство паралимпийцу Писториусу одобрили УДО
Общество
Сальдо заявил о ликвидации основных последствий прорыва Каховской ГЭС
Мир
В Турции назвали причину активизации по закупке истребителей Eurofighter
Мир
«Исламский джихад» пригрозил ответом Израилю в случае нарушения перемирия
Мир
FT сообщила о быстрых темпах продажи долларов инвесторами
Мир
Билл Гейтс допустил переход мира на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
Сюжет:

Двое жителей Газы убиты ЦАХАЛ при попытке вернуться в свои дома

0
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое жителей Газы погибли и еще несколько получили ранения при попытке вернуться в свои дома, расположенные на севере анклава. Как сообщает 24 ноября телеканал Al Jazeera, по ним открыли огонь израильские военные.

«По крайней мере два человека были застрелены и еще 11 получили ранения ног. Тела погибших и раненые доставлены в больницу», — отмечает телеканал.

Как заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи, Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, так как этот регион остается зоной боевых действий. Военные призвали жителей сектора Газа не возвращаться на север анклава, даже несмотря на объявленное перемирие.

«И после всего этого кто-то ждет, что мы не вступим в сопротивление?»
Репортаж «Известий» о том, как палестинцы в секторе Газа живут под постоянными обстрелами

В этот же день телеканал Al Jazeera сообщал, что Израиль на фоне перемирия открыл огонь по людям, пытавшимся вернуться на север сектора Газа. В результате были ранены семь палестинцев.

23 ноября представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 07:00 (08:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). Дипломат отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы. В свою очередь, член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что надеется на продление гуманитарного перемирия в секторе Газа по истечении его срока.

За день до этого, 22 ноября, правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023