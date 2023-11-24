Двое жителей Газы убиты ЦАХАЛ при попытке вернуться в свои дома

Двое жителей Газы погибли и еще несколько получили ранения при попытке вернуться в свои дома, расположенные на севере анклава. Как сообщает 24 ноября телеканал Al Jazeera, по ним открыли огонь израильские военные.

«По крайней мере два человека были застрелены и еще 11 получили ранения ног. Тела погибших и раненые доставлены в больницу», — отмечает телеканал.

Как заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи, Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, так как этот регион остается зоной боевых действий. Военные призвали жителей сектора Газа не возвращаться на север анклава, даже несмотря на объявленное перемирие.

В этот же день телеканал Al Jazeera сообщал, что Израиль на фоне перемирия открыл огонь по людям, пытавшимся вернуться на север сектора Газа. В результате были ранены семь палестинцев.

23 ноября представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 07:00 (08:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). Дипломат отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы. В свою очередь, член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что надеется на продление гуманитарного перемирия в секторе Газа по истечении его срока.

За день до этого, 22 ноября, правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.