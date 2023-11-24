В Кургане возбудили дело после падения ребенка в траншею
В Кургане возбудили уголовное дело по факту получения травмы ребенком в результате падения в траншею, сообщается 24 ноября на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
Об инциденте стало известно 23 ноября. По данным следствия, 9-летний мальчик, возвращаясь со школы домой, упал в траншею по улице 1 Мая, предназначенную для проведения газопровода. При этом опасный участок территории не был огорожен.
«По результатам проведения доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — сказано в сообщении.
В ходе следствия будут установлены лица, ответственные за безопасное производство работ по прокладке газопровода и не принявшие мер по ограждению траншеи.
Ранее, 2 сентября, в Уссурийске мальчик упал в открытый люк сетевого колодца и получил ожоги. Его доставили в больницу, где медики определили у него ожог не менее 20% поверхности тела. После произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).