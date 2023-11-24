Израиль запретил жителям сектора Газа возвращаться с юга на север анклава

Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север, так как там продолжаются боевые действия. Об этом 24 ноября заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи.

«Израиль отправил четкие послания. Мы не позволим направляться из южных регионов сектора Газа на север. Наши силы сконцентрированы на согласованных рубежах. Север сектора Газа остается зоной боевых действий», — заявил он в эфире телеканала Sky News Arabia.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль на фоне перемирия открыл огонь по людям, пытавшимся вернуться на север сектора Газа. В результате были ранены семь палестинцев.

Также издание The Times of Israel сообщило, что ЦАХАЛ сбрасывала на сектор Газа листовки, в которых жителей просили не возвращаться в свои дома на севере анклава, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено. Как отметил член руководства движения Басем Наим, продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников.

В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ собирается продолжить интенсивные бои после «короткой передышки».

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.