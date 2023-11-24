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Бизнесмены Ставрополья заняли у банков 300 млрд рублей

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Бизнесмены Ставропольского края заняли в банках почти 300 млрд рублей с начала 2023 года. Крупные предприятия получили кредиты более чем на 170 млрд рублей, а МСП — 125,1 млрд рублей, сообщает в пятницу, 24 ноября, пресс-служба отделения по Ставропольскому краю Южного ГУ Банка России.

По информации регулятора, в целом корпоративный кредитный портфель региона на 1 октября превысил 391 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Половина всех обязательств приходится на аграрные предприятия и пищевое производство.

«Кредитный портфель в сфере оптовой и розничной торговли вырос почти в 2,6 раза, до 78,1 млрд рублей. Такие компании стараются за счет кредитования обеспечить потребности растущего спроса у потребителей», — сказал управляющий отделением Георгий Тикунов, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

Как отмечает издание, более 70% в совокупном корпоративном портфеле СКФО приходится на бизнес Ставрополья.

Ранее в ноябре сообщалось, что Ставропольский край в 1,4 раза увеличил экспорт продуктов в Китай. С начала 2023 года предприятия края направили в Поднебесную около 31 тыс. т товаров.

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