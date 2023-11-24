Эколог рассказал о возможных последствиях подъема химоружия со дна Балтики

Разгерметизация корпуса химического оружия, затопленного на дне Балтийского моря, может привести к отравлению не только воды, но и водных биологических ресурсов — водорослей, млекопитающих, рыб, водоплавающих птиц и микроорганизмов. Об этом 24 ноября «Известиям» сообщил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев.

Ранее в этот день директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что попытки привлечь НАТО к решению вопросов, которые связаны с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, влекут за собой серьезные последствия для всего региона.

«Проблема наличия затопленных боеприпасов, содержащих боевые отравляющие вещества, широко известна в научных кругах. После Второй мировой войны арсенал побежденной фашисткой Германии, содержащий боевые отравляющие вещества (это могли быть зарин, иприт, люизит, зоман, фосген, адамсит, табун и другие) был затоплен в различных регионах Балтийского моря. Считается, что советская сторона осуществила затопление боеприпасов, сбрасывая их по одному в море, а союзники затопили суда целиком», — рассказал Пинаев.

Эколог указал на то, что наличие боеприпасов в водах любого водоема, особенно содержащих отравляющие вещества, — это мина замедленного действия. За годы нахождения в водной толще боеприпасы заржавели и могут быть нестабильны. Можно предположить, что их захоронение проводилось с удаленными взрывателями, но с сохранением отравляющих веществ, которые в те годы не могли переработать.

«Когда произойдет разгерметизация корпуса, как поведут себя отравляющие вещества, попав в окружающую среду, насколько они сохранили свою активность и как повлияют на экосистему — не ясно. Эти вещества могут отравлять не только собственно воду, но и водные биологические ресурсы — водоросли, млекопитающих, рыб, водоплавающих птиц и микроорганизмы. В конечном итоге потребитель ресурсов — человек также может подвергнуться воздействию», — сказал он.

Поэтому требуются исследования — как мониторинг, особенно в местах захоронения боеприпасов в водах Балтики, так и оценка воздействия обозначенных веществ на живые организмы и экосистему, считает собеседник «Известий».

«Важно понимать, что подъемом и утилизацией боеприпасов должны заниматься специализированные организации, в том числе международные Организация по запрещению химического оружия — сотрудники этой международной организации занимаются преимущественно вопросами ликвидации запасов химического оружия на суше», — заявил Пинаев.

До принятия решения о подъеме или подрыве на месте того или иного боеприпаса важно обеспечить безопасность и рыб, и млекопитающих, и судоходства на просторах Балтики, отметил эксперт.

«И, конечно, важно обеспечить безопасность сотрудников, вовлеченных в подъем этих боеприпасов и их последующую ликвидацию,— для этого требуются не только средства индивидуальной защиты, но и, вероятно, полные комплекты химической защиты, как минимум общевойсковой химической защиты», — сказал он.

Подобные захоронения, в том числе ненамеренные, могут быть и в других морях и океанах. Важно проводить мониторинг при помощи различных, в том числе дистанционных, методов и рекультивацию водных объектов, заключил эколог.

В июне Германия выразила готовность передать свой опыт по очистке морского дна от боеприпасов и химического оружия времен Второй мировой войны государствам — участникам Совета государств Балтийского моря. Участники организации также заявили о наличии угроз в области экологии и безопасности, которые «исходят от тысяч тонн обычных и химических боеприпасов, захороненных на дне Балтийского моря».

В августе 2022 года польские СМИ сообщали, что в Балтийском море назревает экологическая катастрофа, из-за того что на его дне затоплены десятки тысяч тонн немецкого химического оружия и других боеприпасов времен Второй мировой войны. Отмечалось, что в разных районах моря может лежать от 40 тыс. до 100 тыс. т токсичных веществ.