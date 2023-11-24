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Шестигранную кровлю пристроят к подземному переходу в Брянске

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В Брянске над входами в подземный переход на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Дмитрова появится шестигранная кровля. О проекте рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы в переходе всегда было сухо, в каждом коридоре обустроят по три желоба ливневой канализации. В специальных помещениях появятся насосы для откачивания воды из перехода.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, каждый день на стройплощадке работает бригада из 15 человек. За три недели, что длятся работы, удалось демонтировать более 90% старых конструкций, вывезти десятки кубометров строительного мусора. Специалисты начала устраивать новые парапеты, монтировать арматуру и готовить объект к бетонированию.

Ремонт перехода стартовал 1 ноября. Его должны завершить до 3 мая 2024 года. Стоимость работ превышает 23 млн рублей.

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