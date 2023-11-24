Правительство выделило более 89,5 млрд рублей для выплат единого пособия на детей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 89,5 млрд рублей на выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале правительства России.
Денежные средства выделят из резервного фонда правительства. Пособие могут получить беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 млн детей», — указывается в публикации.
В правительстве подчеркнули, что выплата назначается семьям, доходы которых «ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости». В зависимости от ситуации в семье ее размер может составлять 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума, добавили в кабмине.
«В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн рублей», — рассказали в пресс-службе.
Ранее, 21 ноября, родившим ребенка женщинам до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тыс. рублей. В пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении «Известий», сообщается, что порядок и условия назначения и выплаты указанного государственного пособия будут устанавливаться уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. По словам зампреда фракции ЛДПР Сергея Леонова, эти деньги позволят купить всё необходимое для новорожденного.