Реклама
Прямой эфир
Общество
Сальдо заявил о ликвидации основных последствий прорыва Каховской ГЭС
Мир
В Турции назвали причину активизации по закупке истребителей Eurofighter
Мир
«Исламский джихад» пригрозил ответом Израилю в случае нарушения перемирия
Мир
FT сообщила о быстрых темпах продажи долларов инвесторами
Мир
Билл Гейтс допустил переход мира на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
Мир
Израиль запретил жителям сектора Газа возвращаться с юга на север анклава
Мир
Bloomberg сообщило о прибытии в Британию близкого к рекордному числа мигрантов
Мир
Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 3,7 тыс.
Экономика
Обувь и одежда подорожали в России более чем на 20%
Экономика
Банк ВТБ получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли за 10 месяцев
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до вечера 24 ноября
Политика
В МГИМО усомнились в приеме Грузии и Молдавии в ЕС без спорных регионов
Политика
В Госдуме предложили Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»
Общество
На Финском заливе в Петербурге появились ледяные блинчики и шары
Сюжет:

Опубликованы кадры разрушений в городе Хан-Юнис в секторе Газа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист Ибрагим Исбаита в пятницу, 24 ноября, опубликовал кадры разрушений в городе Хан-Юнис на юге секторе Газа.

Одна из местных жительниц сообщила, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли почти все ее дети.

«Все мои дети мертвы. Осталась одна дочка. Все, все мертвы», — рассказала она.

На кадрах видны разрушенные дома и торчащие из них арматура и обломки бетона.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ за несколько часов до объявления режима прекращения огня провел интенсивные бомбардировки сектора Газа. Атаке подверглись в том числе города Рафах и Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении в Хан-Юнисе командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалала. Также в ходе удара был уничтожен еще один оперативник ВМС палестинского движения, уточнил ЦАХАЛ.

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено. Как отметил член руководства движения Басем Наим, продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников. В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ собирается продолжить интенсивные бои после «короткой передышки».

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Переговоры за жизнь: россияне могут попасть в обменный фонд ХАМАС
К чему смогли прийти стороны конфликта в первой сделке с начала войны на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023