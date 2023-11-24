Опубликованы кадры разрушений в городе Хан-Юнис в секторе Газа

Журналист Ибрагим Исбаита в пятницу, 24 ноября, опубликовал кадры разрушений в городе Хан-Юнис на юге секторе Газа.

Одна из местных жительниц сообщила, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли почти все ее дети.

«Все мои дети мертвы. Осталась одна дочка. Все, все мертвы», — рассказала она.

На кадрах видны разрушенные дома и торчащие из них арматура и обломки бетона.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ за несколько часов до объявления режима прекращения огня провел интенсивные бомбардировки сектора Газа. Атаке подверглись в том числе города Рафах и Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении в Хан-Юнисе командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалала. Также в ходе удара был уничтожен еще один оперативник ВМС палестинского движения, уточнил ЦАХАЛ.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено. Как отметил член руководства движения Басем Наим, продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников. В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ собирается продолжить интенсивные бои после «короткой передышки».

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.