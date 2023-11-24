LADA въехала в лошадь на трассе в Забайкалье
Автомобиль LADA столкнулся с лошадью на федеральной трассе в Агинском районе Забайкалья, сообщает в пятницу, 24 ноября, пресс-служба краевого управления ГИБДД России.
Авария произошла днем ранее в 08:30. Водитель и пассажир отечественной легковушки получили травмы.
Как отмечает ИА ChitaMedia, всего за сутки в регионе зарегистрировано 16 ДТП, в одном из них есть пострадавшие.
Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.