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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до вечера 24 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до вечера пятницы, 24 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

В столице спрогнозировали сильную метель, гололедицу, а также снежные заносы на автотрассах. Такие погодные условия сохранятся до 21:00, сообщает телеканал «360».

Аналогичное предупреждение продлили для Московской области, сообщается на сайте kp.ru.

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В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил в беседе с RT, что в понедельник ожидается ледяной дождь в середине дня.

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