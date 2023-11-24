В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до вечера 24 ноября

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до вечера пятницы, 24 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

В столице спрогнозировали сильную метель, гололедицу, а также снежные заносы на автотрассах. Такие погодные условия сохранятся до 21:00, сообщает телеканал «360».

Аналогичное предупреждение продлили для Московской области, сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил в беседе с RT, что в понедельник ожидается ледяной дождь в середине дня.