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В МГИМО усомнились в приеме Грузии и Молдавии в ЕС без спорных регионов

Топорнин: принятие Грузии и Молдавии в ЕС без спорных территорий практически невозможно
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Фото: ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE
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Директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин исключил в разговоре с «Известиями» 24 ноября вступление Молдавии и Грузии в Евросоюз без территорий Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. По словам политолога, на сегодняшний день это практически невозможно.

«Во-первых, такое суждение высказано отдельным политиком, которое пока не отражает общую линию Европейского союза. Для того чтобы эту линию сформировать, нужно согласие всех государств-членов, причем в обязательном порядке. Есть известные Копенгагенские критерии принятия в ЕС, которые были сформированы еще в 1990-е годы, потом Лиссабонский договор уточнил ряд параметров», — напомнил Топорнин.

Он отметил, что во всех существующих на сегодняшний день критериях вступления в ЕС нет такого положения, которое говорит о том, что те страны, у которых есть территориальные споры и территориальные конфликты, могут быть приняты в Европейский союз.

«Это вопрос очень далекого будущего. Чтобы Молдавия вступила в ЕС, ей придется проделать гигантскую работу, много есть претензий, очень много есть всяких нарушений в общественно-политической, экономической системе. <...> Сейчас [вступление этих территорий] маловероятно, почти невероятно. Через 10, 15, 20 лет ситуация может кардинально измениться», — резюмировал политолог.

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Накануне пресс-секретарь внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил «Известиям», что Евросоюз рассматривает возможность принять Молдавию и Грузию в свой состав без спорных территорий — Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Политик отметил, что ЕС продолжает твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет этих стран.

8 ноября Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, а также предоставить Грузии статус кандидата в объединение.

3 марта 2022 года Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправила и Украина. Позднее в июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали. Евросовет тогда сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».

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