Эксперт прокомментировал финансовые результаты ВТБ

Увеличение среднемесячного показателя чистых процентных доходов ВТБ в 2023 году стал возможным главным образом за счет роста ипотечного и потребительского кредитования, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Мощный процентный поток при адекватной стоимости риска по итогам 10 месяцев 2023 года обеспечил банку большую прибыль, чем за полный докризисный 2021 год», — сказал он «Известиям».

Эксперт добавил, что основной вопрос, актуальный для крупных банков, — как на финансовый результат повлияет ожидаемое в 2024 году торможение розничного кредитования с одновременным вероятным увеличением потерь по кредитному риску. По прогнозу Беликова, возрастет закредитованность заемщиков в розничном сегменте.

«Кроме того, чистая процентная маржа будет под давлением возросшей стоимости фондирования в зависимости от длительности сохранения жесткой денежно-кредитной политики», — предупредил управляющий директор.

По его оценке, в ноябре-декабре 2023 года ожидается замедление темпов генерации прибыли ВТБ. «Это реалистичные ожидания, соответствующие изменениям в операционной среде и регулировании», — уточнил он.

«Стоит отметить, что даже несмотря на определенное давление на процентную маржу и другие источники дохода в 4 квартале, чистая прибыль по итогам года превысит 430 млрд рублей и это выше прогнозов. С такими финансовыми результатами банк менее чем за два года должен полностью перекрыть убыток 2022 года», — заявил Беликов.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что группа за 10 месяцев получила 402,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, по итогам года показатель должен превысить 430 млрд рублей.

«По сути за 10 месяцев 2023 года мы де-факто отбили две трети убытка 2022 года и находимся на хорошем пути, когда менее чем за два года мы перекроем убытки, которые группа ВТБ понесла в рамках негативных событий 2022 года», — сказал Пьянов.