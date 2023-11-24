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Матч сборной России по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов страны

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Товарищеский матч российской сборной по футболу с командой Кубы войдет в Книгу рекордов России. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщила пресс-служба Российского футбольного союза в пятницу, 24 ноября.

Матч войдет в Книгу рекордов РФ как игра, в которой отличились голами максимальное число футболистов — восемь.

Мяч забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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Матч с участием сборных России и Кубы состоялся 20 ноября в Волгограде. Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В октябре российская сборная провела две товарищеские встречи. В Анталье 16 октября в спортивном центре отеля «Титаник Мардан» футболисты провели матч вничью с командой Кении (2:2). До этого, 12 октября, сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

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