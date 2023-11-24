Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о преждевременности разговоров о «железном занавесе»
Общество
Дарье Треповой продлили арест до 18 апреля
Пресс-релизы
18 ноября в Москве состоялся большой музыкальный праздник «Радио Шансон»
Мир
Песков назвал идею «военного Шенгена» нагнетанием напряженности в Европе
Экономика
В 2023 году меньше россиян столкнулись с финансовыми мошенниками
Спорт
Товарищеский матч сборной РФ с Кубой внесут в Книгу рекордов России
Общество
Прокурор попросил суд продлить арест Треповой еще на полгода
Армия
В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»
Мир
В МИД Финляндии усомнились в случайном повреждении Balticconnector
Мир
Израиль получил список из 39 палестинских заключенных на освобождение
Мир
Экс-замглавы МО Украины Маляр напомнила гражданам о мобилизации
Мир
Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко Сапеге и Протасевичу пожениться
Общество
Wildberries сообщил о проверке полицией сотрудников склада в Подмосковье
Мир
KI предсказало появление пророссийской коалиции в Евросоюзе

Глава Приморья Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт».

«Я разговаривал с девочкой. Она влюбилась в парня. Мы даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался», — сказал он.

Кожемяко добавил, что на данный момент Сапега живет с семьей, с ней всё хорошо.

Со слезами на глазах: о чем Роман Протасевич рассказал белорусскому ТВ
Оппозиционер признал вину и подтвердил подготовку покушения на Лукашенко

23 мая 2021 года Сапегу и экс-редактора Telegram-канала NEXTA Протасевича (признан в Белоруссии экстремистским) задержали. В тот день лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту воздушного судна находились молодые люди.

В мае 2022 года девушку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ей вменяли то, что в контексте протестов в Белоруссии после выборов президента в 2020 году она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), в котором публиковались данные о сотрудниках правоохранительных органов.

В мае 2023 года Протасевича приговорили к восьми годам колонии. Как установил суд, он публиковал в сетях канала деструктивные информационные материалы и призывал протестно настроенных к террористическим актам. В конце мая Лукашенко принял решение о его помиловании. Кроме того, 7 июня белорусский лидер подписал указ о помиловании Сапеги, которую в тот же день передали делегации Приморского края.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023