Глава Приморья Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт».

«Я разговаривал с девочкой. Она влюбилась в парня. Мы даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался», — сказал он.

Кожемяко добавил, что на данный момент Сапега живет с семьей, с ней всё хорошо.

23 мая 2021 года Сапегу и экс-редактора Telegram-канала NEXTA Протасевича (признан в Белоруссии экстремистским) задержали. В тот день лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту воздушного судна находились молодые люди.

В мае 2022 года девушку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ей вменяли то, что в контексте протестов в Белоруссии после выборов президента в 2020 году она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), в котором публиковались данные о сотрудниках правоохранительных органов.

В мае 2023 года Протасевича приговорили к восьми годам колонии. Как установил суд, он публиковал в сетях канала деструктивные информационные материалы и призывал протестно настроенных к террористическим актам. В конце мая Лукашенко принял решение о его помиловании. Кроме того, 7 июня белорусский лидер подписал указ о помиловании Сапеги, которую в тот же день передали делегации Приморского края.