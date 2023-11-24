В Москве пройдет Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (МФГУ-2023) пройдет в Москве с 4 по 8 декабря. В этом году он стал частью выставки «Россия», открывшейся на ВДНХ в ноябре. В рамках форума запланировано более 140 событий, участниками которых станут первые лица страны, топ-менеджмент государственных корпораций и бизнеса, общественные лидеры, знаменитости, спортсмены и журналисты.

Мероприятие соберет более 10 тыс. человек из 89 регионов России и 40 государств мира. 4 декабря, в канун Дня добровольца, будут объявлены победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, а также специальных номинаций 2023 года. Общий грантовый фонд составит 90 млн рублей. В финал вышли 128 социальных проектов из 48 регионов России. Награду лучшим в финале, который состоится в рамках форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 5 декабря в Москве, вручает президент России.

Кроме того, в рамках форума состоится презентация общероссийской платформы по наставничеству, будет дан старт Году волонтерства в странах СНГ, пройдут съезд движения «Волонтеры культуры» и собрание Ассоциации волонтерских центров.

«Впервые форум в знак благодарности посетит тысяча человек с наибольшим опытом и активностью на платформе ДОБРО.РФ за последние 6 лет — организаторы главных проектов и победители конкурсов из всех регионов России. Непосредственно на форуме можно будет присоединиться к общероссийским программам и проектам, например, к программе «Обучение служением», к каталогу организаций, оказывающих помощь ветеранам СВО, к социальной франшизе Добро.Центр, получить консультации экспертов и познакомиться с лучшими практиками и перспективами развития разных направлений добровольчества и НКО в России и мире», — рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.