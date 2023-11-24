Школьника с инсультом госпитализировали с урока в Орске

В Орске Оренбургской области ученику стало плохо на уроке. Его госпитализировали в городскую больницу. После КТ выяснилось, что у подростка инсульт.

Врачи приняли решение об экстренной операции. Она прошла хорошо, после чего мальчика отправили в областную клиническую больницу Оренбурга, пишет Урал56.Ру со ссылкой на региональный минздрав.

На этой неделе специалисты реанимационно-консультативного центра областной детской больницы спасли несколько маленьких пациентов. В частности, специалисты получили вызов на консультацию ребенка в тяжелом состоянии. Бригада доставила его в областной центр, отмечает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на медицинское учреждение.

Ранее педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина рассказала «Известиям», при каких симптомах ребенку требуется скорая помощь и госпитализация. Одной из самых частых причин вызова скорой медицинской помощи ребенку является высокая температура, которая плохо сбивается или не сбивается вовсе приемом жаропонижающих препаратов. Многократная рвота и частый жидкий стул у ребенка до трех лет также являются показанием к срочной госпитализации в связи с высоким риском обезвоживания.