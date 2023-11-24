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Во Франции задержали граждан Грузии после кражи редких изданий Пушкина

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Во Франции задержали трех граждан Грузии по подозрению в краже редких изданий русского поэта и писателя Александра Пушкина. Об этом 24 ноября сообщила газета Le Journal du Dimanche.

Трех подозреваемых, в том числе двух женщин, арестовали 20 ноября после расследования центрального офиса по борьбе с контрабандой культурных ценностей французской полиции. Предполагается, что они являются участниками обширной преступной сети, действующей на территории всей Европы.

Первую кражу зафиксировали в библиотеке Высшей нормальной школы в Лионе в июле. Сотрудники обнаружили, что взятые для прочтения оригиналы были заменены на копии. Позднее, 10 октября, похитители вскрыли дверь библиотеки Национального института восточных языков и цивилизаций и забрали около десяти книг.

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Ранее, 10 июля, злоумышленники украли 13 бронзовых колоколов, которые являлись частью мемориала российского адмирала Федора Ушакова на мысе Калиакра в Болгарии. По словам директора Исторического музея Пенко Георгиева, в ведении которого находятся колокола, каждый из них весит около 10 кг. Для похищения таких тяжелых предметов неизвестные использовали некое «техническое средство».

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