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Деструктивный выбор

Проректор Дипакадемии Олег Карпович — о резкой смене курса в отношениях РФ и Финляндии
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Одним из самых неприятных и неожиданных для многих россиян последствий кризиса в отношениях РФ и Запада стала резкая деградация диалога Москвы и Хельсинки. Произошла она, разумеется, не по нашей инициативе. На протяжении многих десятилетий россияне массово инвестировали в финскую экономику, развивалось культурное сотрудничество, а традиционная политика нейтралитета, последовательно проводившаяся правительствами соседней страны, позволяла нам взаимодействовать с ней без оглядки на геополитические комбинации НАТО.

К сожалению, буквально в одно мгновение весь этот фундамент, заложенный еще в советские времена, был принесен в жертву пресловутой евро-атлантической солидарности. Находившееся у власти в момент начала СВО либерально-популистское правительство, тон в котором задавали пробившиеся во власть вчерашние студентки, постаралось воспользоваться украинским кризисом для мобилизации избирателей и удержания стремительно падавших рейтингов. Добиться этого результата, к слову, Санне Марин и ее соратницам не удалось — очередные выборы эта команда всё равно с треском проиграла, но заданный в прошлом году курс на разрыв большинства связей с Москвой продолжает воплощаться в жизнь пришедшим на смену правительством консерваторов во главе с Петтери Орпо.

Истерия, устроенная в последние недели по поводу якобы участившихся инцидентов проникновения мигрантов-нелегалов через российско-финскую границу, была вполне предсказуемой. Оседлавшим волну русофобии политикам необходимо каким-то образом постоянно объяснять населению целесообразность очередных деструктивных шагов по разрушению ткани двустороннего сотрудничества. Попытки обвинить Москву в создании некоего миграционного кризиса абсурдны — по факту, мы наблюдаем лишь проявление некомпетентности финских пограничников и правоохранительных органов, да и сам масштаб соответствующих событий искусственно раздут.

На деле решение Хельсинки о закрытии почти всех погранпереходов с Россией вписывается в давно заданный тренд, к которому относятся и отказ от выдачи виз нашим согражданам, и нарастающая экзальтированная поддержка украинских властей. Вспоминается и вопиюще хамское, если называть вещи своими именами, поведение Финляндии в Совете Баренцева моря/ Евроарктического региона с отказом передать по принципу ротации председательство Москве, в итоге вышедшей из этого объединения.

Создается ощущение, что финны всеми силами пытаются выслужиться перед Вашингтоном, буквально за волосы втащившим их в НАТО. С военной точки зрения, роль Финляндии в альянсе невелика, но пополнить число флагманов русофобской политики Запада Хельсинки в любом случае уже удалось. При этом в самом финском государстве остается немало внутренних проблем и противоречий, собственно, ставших причиной недавней смены правительства. Такое ощущение, что все ключевые участники местных политических процессов пытаются подсадить электорат на антироссийскую информационную иглу, тем самым уведя внимание от социально-экономических трудностей. По тому же пути, кстати, идут и шведские руководители — в то время как страна переживает колоссальный рост преступности и вооруженного насилия, а контроль над такими городами, как Упсала, переходит в руки вооруженных банд, официальный Стокгольм продолжает считать своим главным приоритетом присоединение к НАТО и отказ от политики нейтралитета.

К чему приведут подобные шаги двух скандинавских правительств в долгосрочной перспективе, предсказать несложно — ради сиюминутной конъюнктуры на заклание отдаются многолетние дружеские связи, научное сотрудничество, культурный диалог. Вернуться к прежней доверительности нашим народам будет крайне непросто. В результате происходящих событий пострадают прежде всего сами финны и шведы, тогда как российские граждане успешно адаптировались к меняющимся реалиям и давно научились перенаправлять творческую и деловую энергию по другим географическим направлениям. Пока же нам остается лишь с удивлением наблюдать за разрушительными порывами недавних партнеров, променявших, как говорится, Божий дар на чечевичную похлебку.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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