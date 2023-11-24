В Wildberries сообщили о завершении проверки на складе в Электростали

Правоохранители завершили проверку документов у сотрудников сортировочного центра на складе Wildberries в Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-магазина 24 ноября.

«Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы», — уточнили там.

В то же время, маркетплейс отметил, что дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме. Там также рекомендовали пока отгружать товары на другие склады.

О проведении полицией проверки стало известно ранее в этот день. В компании рассказывали, что руководство сотрудничает с правоохранительными органами. Сообщалось, что в связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.