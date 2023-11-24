Спасенных тверскими ветеринарами медведей вернули в родные леса Коми

В леса Республики Коми вернулись медведи Толстун и Ворчун. Они прошли реабилитацию в Центре спасения медвежат в Тверской области.

Судя по кадрам, снятым сотрудниками Центра, процесс освобождения животных и возвращения их в родной лес начался с разбрасывания яблок в месте, где их выпустили.

Специалисты считают, что реабилитация медведей прошла успешно: они набрали оптимальный вес и готовы к возвращению в дикую природу.

Косолапых выпустили на границе с национальным парком «Койгородский», так как в окрестностях достаточно корма и ягод. Это необходимо, чтобы медведи набрали нужный жир перед зимней спячкой.

«Тверские ведомости» напоминают, что малышей обнаружили в сентябре. Их мама сбежала, испугавшись шума. Один из детенышей, Солнышко, не смог быстро восстановиться и умер от пневмонии. Но Ворчуну и Толстуну удалось быстро приспособиться к жизни без человеческой помощи, их вернули в дикую природу.