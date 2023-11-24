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Рекордно низкое давление в Москве продержится неделю

Вильфанд: рекордно низкое давление в Москве продержится неделю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москву пришел глубокий циклон, который принес с собой аномально низкое давление, которое продержится около недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в пятницу, 24 ноября.

«Наблюдения в Москве ведутся с 1879 года, то есть 145 лет, сейчас четвертое в ранге самых низких давлений, которые были зафиксированы в ноябре вообще, мы проанализировали все дни, не только 24-е», — сказал синоптик в беседе с телеканалом «Звезда».

Что касается показателей на 24 ноября, то до сих пор рекордно низким давлением в этот день было 722,2 мм рт. ст. А в этом году отметка уже опустилась до 720 мм рт. ст. и обещает понизиться еще сильнее. После этого давление будет постепенно повышаться, но останется ниже нормы еще на неделю, отметил синоптик.

«Экстремально низкое давление 719 мм сегодня, завтра оно повысится, но всё равно будет низкое: 730–732 мм, в воскресенье — 738 мм. А потом в понедельник опять до 730 мм. В общем, оно будет ниже обычных значений примерно на 16—18 мм рт. ст.», — уточнил Вильфанд.

Он также рассказал, что в ближайшие выходные глубокий циклон будет двигаться на восток, а температура повысится до -1 градуса днем в субботу и воскресенье.

«Но москвичи не почувствуют этого тепла, потому что погода будет ветреной и с небольшим снежком», — добавил руководитель Гидрометцентра.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности, сообщает телеканал «360».

20 ноября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уже предупреждала москвичей о рекордно низком атмосферном давлении, которое ожидалось в конце этой недели. Синоптик тогда прогнозировала показатель в 715 мм рт. ст.

Нормой атмосферного давления для Москвы является 748 мм рт. ст., пишет «Москва 24».

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