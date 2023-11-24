Акцию помощи детям-инвалидам «Белый цветок» запустили в Удмуртии

В Удмуртии стартовала благотворительная акция «Белый цветок». Ее начало анонсировал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Чтобы присоединиться к акции необходимо своими руками изготовить белый цветок в любой технике и передать его в один из районных Центров детского творчества Ижевска. Также можно приобрести поделки в крупных торговых центрах и сделать пожертвование на сайте акции.

По словам мэра Ижевска, которые приводит ИА «Сусанин», «Белый цветок» помогает тем, кто больше всего в этом нуждается — тяжело больным детям. В этом году поддержку также получат дети из семей участников СВО.

Свою историю эта акция берет в царской России. Впервые Европейская Лига борьбы с чахоткой при Красном Кресте предложила дарить за участие в благотворительных акциях небольшие букетики цветов. Так, в 1910 году по инициативе Николая II такую Лигу создали и в России, а 20 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге состоялся первый день «Белого цветка».

