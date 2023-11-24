В Ставрополе высадят 300 деревьев до середины декабря

До середины декабря 2023 года в скверах Ставрополя высадят 300 новых деревьев. К работам приступят 28 ноября, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По информации ИА StavropolMedia, первые 18 кленов высадят в сквере Памяти земляков, погибших в боях при исполнении воинского долга. На проспекте Кулакова появится более 20 платанов и 11 елей, а на проспекте Юности и улице Пирогова — свыше 40 молодых лип.

Больше всего молодых деревьев разместят на улице Мира — 50 лип и 44 клена. Также саженцы высадят вдоль улиц Дзержинского, Льва Толстого, Ленина, Мира, Михаила Морозова и Крепостной горе.

Кроме того, продолжается озеленение территории внутри кварталов. Так, неделей ранее во дворах Октябрьского района высадили 121 саженец рябины, липы, рябины, клена, ясеня, березы и багрянца.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Ставрополе более 400 деревьев обрели новые «стрижки». Им сделали кроноформирующую обрезку, которая является санитарной и необходима для улучшения общего состояния деревьев и продления их жизни.