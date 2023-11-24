Режим ЧС установили в Омске после обрушения плиты в многоэтажке

В Омске установлен локальный режим ЧС после того, как в много этажном доме на улице Лукашевича обрушилась часть плиты. Причиной случившегося могли стать ошибки при строительстве дома. Прокуратура проверяет, как соблюдалось жилищное законодательство при содержании общего имущества дома.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что инцидент произошел накануне, 23 ноября, в 18 часов. На пульт дежурного в МЧС поступила информация об обрушении перекрытия кровли на технический этаж 16-этажного одноподъездного дома. Специалисты позже оценили площадь обрушения в 9 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Угроза для жильцов дома также отсутствует.

Для того, чтобы безопасно провести ремонтно-восстановительные работы, решено расселить квартиру, в районе которой произошло обрушение. Специалисты продолжают обследовать здание для того, чтобы оценить угрозу дальнейшего разрушения плиты.

По словам Сергея Шамраева, директора УК, обслуживающей дом, причиной обрушения кровли могла стать ошибка при строительстве. На этом месте должна была быть колонна, а ее нет.

Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему первому заму, директору департамента городского хозяйства Евгению Фомину и главе Кировского округа Алексею Наседкину взять на особый контроль ремонт многоэтажного дома.

Ранее, 16 ноября, в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади — третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания. После обрушения дома в Астрахани глава региона сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября.