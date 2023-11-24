Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о преждевременности разговоров о «железном занавесе»
Общество
Дарье Треповой продлили арест до 18 апреля
Пресс-релизы
18 ноября в Москве состоялся большой музыкальный праздник «Радио Шансон»
Мир
Песков назвал идею «военного Шенгена» нагнетанием напряженности в Европе
Экономика
В 2023 году меньше россиян столкнулись с финансовыми мошенниками
Спорт
Товарищеский матч сборной РФ с Кубой внесут в Книгу рекордов России
Общество
Прокурор попросил суд продлить арест Треповой еще на полгода
Армия
В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»
Мир
В МИД Финляндии усомнились в случайном повреждении Balticconnector
Мир
Израиль получил список из 39 палестинских заключенных на освобождение
Мир
Экс-замглавы МО Украины Маляр напомнила гражданам о мобилизации
Мир
Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко Сапеге и Протасевичу пожениться
Общество
Wildberries сообщил о проверке полицией сотрудников склада в Подмосковье
Мир
KI предсказало появление пророссийской коалиции в Евросоюзе

Режим ЧС установили в Омске после обрушения плиты в многоэтажке

0
Фото: Прокуратура Омской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске установлен локальный режим ЧС после того, как в много этажном доме на улице Лукашевича обрушилась часть плиты. Причиной случившегося могли стать ошибки при строительстве дома. Прокуратура проверяет, как соблюдалось жилищное законодательство при содержании общего имущества дома.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что инцидент произошел накануне, 23 ноября, в 18 часов. На пульт дежурного в МЧС поступила информация об обрушении перекрытия кровли на технический этаж 16-этажного одноподъездного дома. Специалисты позже оценили площадь обрушения в 9 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Угроза для жильцов дома также отсутствует.

Для того, чтобы безопасно провести ремонтно-восстановительные работы, решено расселить квартиру, в районе которой произошло обрушение. Специалисты продолжают обследовать здание для того, чтобы оценить угрозу дальнейшего разрушения плиты.

По словам Сергея Шамраева, директора УК, обслуживающей дом, причиной обрушения кровли могла стать ошибка при строительстве. На этом месте должна была быть колонна, а ее нет.

Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему первому заму, директору департамента городского хозяйства Евгению Фомину и главе Кировского округа Алексею Наседкину взять на особый контроль ремонт многоэтажного дома.

Ранее, 16 ноября, в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади — третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания. После обрушения дома в Астрахани глава региона сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023