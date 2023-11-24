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Песков заявил о преждевременности разговоров о «железном занавесе»

Песков: преждевременно говорить о «железном занавесе» в связи с закрытием КПП Финляндией
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Фото: ТАСС/IMAGO/Emmi Korhonen
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О «железном занавесе» на российских границах после закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) Финляндией говорить преждевременно. Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет», — отметил Песков в ответ на вопрос не считают ли в Кремле, что европейские страны, объявившие о намерении закрыть практически все пункты пропуска с Россией, намеренно хотят опустить «железный занавес» на российских границах, а также препятствуют общению даже тех, кто поддерживал дружеские и семейные связи.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Екатерина Моран подтвердила, что КПП «Люття» на границе Финляндии и Карелии закрыт. Пограничники заявили, что сегодня там транспорта не ожидается.

23 ноября финский министр внутренних дел Мари Рантанен объявила, что страна закроет последний работающий КПП, если Россия продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы». Премьер-министр республики Петтери Орпо добавил, что если закрытие погранпереходов окажется неэффективным, Хельсинки пойдет на дополнительные меры.

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В последние дни власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Райа-Йоосеппи» на границе с Мурманской областью. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Закрытие КПП на российско-финской границе началось в ночь на 18 ноября. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Поэтому такой шаг, по ее мнению, поспособствует прекращению незаконного въезда этих беженцев в страну.

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