Материнская плата

Все задаются вопросами, как улучшить демографию, как мотивировать женщин рожать. В День матери, который отмечается в этом году 26 ноября, давайте посмотрим на наших женщин. Мы увидим, что они слишком ответственные: прежде чем дать жизнь ребенку, они хотят быть уверены, что у них будет жилье, возможность прокормить ребенка, водить его на кружки и спортивные секции, дать хорошее образование.

Начнем с первого пункта. Жилье. Вспомните, у Самуила Маршака — «тесно жить им вчетвером — нужно ставить новый дом». Какие возможности сейчас есть у молодой пары? Бабушкина квартира? У нас нет столько бабушек с квартирами.

Ипотека? Да, и государство даже помогает молодым: субсидирует покупку квартиры, если они по статусу малообеспеченные. Сейчас есть механизмы получения льготного займа даже с двумя детьми при покупке жилья в новостройках. Есть выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, если родился третий ребенок. Но, приобретая жилье таким образом, семьи часто отказываются от рождения последующих детей, так как несут непомерное бремя долга перед банком. Сейчас необходимо рассматривать механизмы социального найма, чтобы семья жила достойно.

Чтобы молодежь рожала, должно быть решение жилищной проблемы. Раньше студент жил в общежитии. После свадьбы молодоженам давали комнату с постановкой в очередь на квартиру. Семьи с одним ребенком получали однокомнатную квартиру, с двумя однополыми детьми — двухкомнатную, а с разнополыми — трехкомнатную. Сейчас этот вопрос можно решить выделением сертификата или субсидии на улучшение жилищных условий.

С 2011 года в России многодетные семьи по закону имеют право получить бесплатно землю. Однако на практике они сталкиваются с тем, что либо не могут получить земельные участки, либо получают их без полагающейся инфраструктуры. Здесь программа выделения денежных сертификатов или субсидий на улучшение жилищных условий тоже могла бы помочь решить проблему.

Например, в Москве нет земли. Раньше у столицы был договор с Московской областью о предоставлении участков многодетным, а сейчас такой нормы нет. Но столица ввела компенсацию за землю для тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. И выплаты составляют такую сумму, что семья может купить квартиру, дом в Москве или другом регионе. Дав семьям возможность решать жилищный вопрос или решив его за них, мы получим, уверена, крепкие показания рождаемости.

Кроме того, очень важно, чтобы каждая мать, приняв решение родить ребенка, была бы уверена, что государство поддержит ее финансово, вне зависимости от доходов в прошлом. В Советском Союзе средняя зарплата была 120 рублей. И женщина, родив ребенка, получала 30 рублей. Она знала, что у нее в любом случае будет эта поддержка. Нам необходимо вернуться к этой модели.

Сейчас существует адресная помощь. Социальные меры поддержки и борьба с бедностью показала себя эффективно. Но это не имеет никакого отношения к демографической проблеме. Матерям нужны достойные ежемесячные выплаты на каждого ребенка. Хотя бы в размере прожиточного минимума.

А что касается больших семей, то по всей России многодетной должна считаться по возрасту младшего ребенка. Сейчас во всех регионах, кроме Москвы, семья теряет статус многодетности и все возможные льготы и выплаты, когда старшему исполняется 16 лет (или 18 лет, если обучается в образовательной организации). По сути, у них просто очень большой ребенок, который требует еще очень много ресурсов, но уже нет возможности претендовать на льготы. А в Москве семья считается многодетной, пока младшему не исполнилось 16 или 18 лет. За десять лет число многодетных в столице выросло в три раза и превысило 200 тыс. семей.

Принятие решений по поддержке материнства может в течение всего пяти–семи лет решить несколько фундаментальных государственных проблем. И в первую очередь с ростом рождаемости.

Автор — руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»

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