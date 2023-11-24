Двух пешеходов сбил автомобиль у поселка Еляты в Коми

В Республике Коми при подъезде к поселку Еляты иномарка сбила двух пешеходов. Один из них, 23-летний мужчина, госпитализирован.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел вечером 23 ноября. 51-летний мужчина, управляя автомобилем Volvo, двигался со стороны трассы «Вятка» в направлении поселка. На первом километре подъезда к населенному пункту он сбил людей, попутно шедших по обочине слева от транспорта.

В результате у мужчины травмы головы, ушибы правой голени и грудной клетки, а у 54-летнеей женщины — ушиб локтя, гипертония и неосложненный криз. Ее в больницу не отправили.

Ранее сообщалось, что две девушки пострадали в результате наезда автомобиля Lexus в Москве. На Большой Тульской улице водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.