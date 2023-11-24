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Почти 3 млрд рублей направят на развитие АПК в Челябинской области

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На развитие сельского хозяйства в Челябинской области в 2024 году в региональном бюджете предусмотрено 2,9 млрд рублей. Об стало известно после рассмотрения проекта финансового документа в комитете по аграрной политике регионального заксобрания.

В пресс-службе заксобрания отметили, что эта сумма соответствует сумме, выделенной на эти же цели в 2023 году. На госпрограмму «Развитие сельского хозяйства» направят 2,7 млрд рублей, а 117 млн рублей — на программу «Развитие малых форм хозяйствования». Аграриям также должны возместить часть затрат на семена будущего урожая, уточняет ИА «Ура.ру».

На программу «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» выделят 373 млн рублей. Расходы на содержание лесопожарных формирований решено увеличить. Появится и новое направление расходов. Речь идет о проведении наземного мониторинга пожарной опасности в лесах. На эти цели направят 10 млн рублей.

Впрочем, по словам замглавы комитета по аграрной политике Дмитрия Пырсикова, цифры могут измениться ко второму чтению проекта бюджета. Это произойдет после того, как окончательно определится объем трансфертов, который область получит из федерального бюджета.

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