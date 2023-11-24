Двухлетнего ребенка госпитализировали с обморожением на Урале

В Краснотурьинске Свердловской области врачи борются за жизнь двухлетней девочки, которая получила сильное обморожение. Ребенок, одетый в памперс и распашонку, несколько часов провел в сугробе.

Инцидент произошел 23 ноября в Серове. Девочку обнаружил в сугробе ее отец, когда вернулся домой. За малышкой в отсутствие взрослых следила ее старшая сестра-семиклассница. Один из местных жителей рассказал ИА «Ура.ру», что ребенок вышел из дома и упал в сугроб.

В региональном ГУ МВД агентству рассказали, что девочку с переохлаждением поместили в реанимационное отделение клиники Краснотурьинска. Ее состояние оценивается как тяжелое. В региональном минздраве информацию подтвердили.

Ранее, 22 ноября, сообщалось о том, что уголовное дело, возбужденное после смерти двухлетней девочки против ее родителей-сыроедов, направлено в прокуратуру. Обвиняемые в настоящее время воспитывают еще двух дочерей в возрасте семи и четырех лет. Органами системы профилактики начата процедура по ограничению их родительских прав.