Более 4,6 тыс. единиц оружия изъяли у жителей Якутии

С начала 2023 года у жителей Якутии изъяли 4646 единиц оружия и 51 433 штуки патронов в результате проверочных мероприятий. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает пресс-служба республиканского управления Росгвардии.

Проверку сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему осуществляли сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и полицейские. Всего было проведено более 26 тыс. проверок, в ходе которых выявили 2917 административных правонарушений, наложено штрафов на более чем 2 млн рублей.

Также якутяне добровольно за денежное вознаграждение сдали 1069 единиц оружия на общую сумму более 6 млн рублей, пишет ИА SakhaNews.

Как отмечает ИА YakutiaMedia, оружие и патроны должны храниться по месту проживания владельца с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность и исключающих доступ к ним посторонних лиц.