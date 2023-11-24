Песков заявил о борьбе ОДКБ с вербовкой граждан в террористические организации

Страны — члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) борются с вербовкой граждан объединения в международные террористические организации в рамках операции «Наемник». Об этом 24 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в государствах организации работают вербовщики, которые пытаются агитировать к вступлению в незаконные террористические группировки и формирования в других регионах и странах. По его словам, им удается «совратить на этот преступный путь некоторых граждан».

«С этим совместно страны-члены ОДКБ борются, борются не первый день. [Была] подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы», — указал Песков на брифинге.

Накануне, 23 ноября, президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ рассказал о продолжении операции «Наемник», которая направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан стран для участия в деятельности международных террористических группировок. Он отметил, что Россия последовательно укрепляла сотрудничество со странами организации.

На пленарном заседании ОДКБ также Путин подчеркнул, что РФ и другие страны организации не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира.

Организация договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В организации состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.