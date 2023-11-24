Несмотря на то, что присутствовавшие на саммите G20 мировые лидеры придерживались разных позиций по украинскому конфликту, речь президента РФ Владимира Путина они слушали с большим вниманием. Об этом сообщил 24 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно позиции по украинскому вопросу разнятся, разные страны использовали разные формулировки. Собственно, в том числе реагируя и на них, президент [России] дал еще раз свою развернутую оценку ситуации. Президента слушали, президент слушал других. Это важно. Само по себе это достаточно значимый итог», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что председатель саммита, премьер-министр Индии Нарендра Моди показал весьма продуктивную работу с точки зрения организации встречи на высшем уровне и ее своевременного проведения. Что касается отсутствия президента США Джо Байдена, то это никак не повлияло на ход саммита G20 и не сказалось на принятии итоговых решений, указал Песков.

Президент РФ, принимая участие во встрече на высшем уровне G20 в формате видео-конференц-связи 22 ноября, заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также Путин подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

После этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что она довольна словами российского лидера на G20 о необходимости искать возможность для прекращения боевых действий на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц на онлайн-саммите G20 также призвал положить конец украинскому конфликту.

До этого, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

В октябре Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.