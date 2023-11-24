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Суд арестовал топ-менеджера РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

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Фото: Пресс-служба «РЖД»
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Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в СИЗО до 7 декабря начальника центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как следует из баз дел суда, топ-менеджер был арестован еще 2 ноября 2023 года.

Обстоятельства дела в ходе заседания по избранию меры пресечения не разглашались, однако Белянкин вину не признал и заявил, что готов дать показания, которые «прояснят обстоятельства дела». Его адвокат также пока не стала комментировать «Известиям» подробности претензий, возникших у следствия к подзащитному, но уже обжаловала арест.

На заседании Белянкин просил назначить ему домашний арест, который он смог бы отбывать в частном доме вместе с сыном и гражданской женой.

Белянкин был задержан 31 октября этого года, а уже 1 ноября ему предъявили обвинение. Представитель Следственного комитета России (СКР) среди прочего мотивировал ходатайство об аресте тем, что в деле есть неустановленные фигуранты, а обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда.

Белянкин работает в РЖД с 2007 года. Изначально он занимал пост первого заместителя начальника Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Горьковской дороги, а затем стал заместителем генерального директора ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания». В Центре по корпоративному управлению пригородного комплекса он работает с 2010 года.

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Ранее, в феврале этого года, в Москве был арестован по подозрению в хищениях 330 млн рублей советник генерального директора ОАО «РЖД», бывший вице-президент по пассажирским перевозкам компании Михаил Акулов. Эпизод касался хищения через компанию ООО «Мехпрачечная СВЖД».

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