Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что его западные партнеры меньше верят в успешное окончание военного конфликта с Россией. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает американский журнал The American Conservative (TAC).

В публикации отмечается, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало неохотно выполнять его приказы о проведении «дорогостоящих и неэффективных» наступательных операций.

«Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто», — объясняет издание.

Кроме того, The American Conservative обращает внимание на то, что в условиях, когда у украинской армии истощаются ресурсы в живой силе, а союзников государства — терпение, необходимо переходить к дипломатическим методам.

«Приоритетом должно быть прекращение конфликта — как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации», — указывается в статье.

Ранее, 21 ноября, обозреватели немецкой газеты Die Welt Грегор Свинг и Ибрагим Набер заявили, что президент Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы страны в конфликте с Россией. Они напомнили, что Зеленский сам сказал о том, что победа Украины возможна только при постоянной поддержке США. По мнению обозревателей, конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным доказывает, что у руководства нет единой позиции.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 19 ноября подчеркивал то, что Украина вряд ли будет способна противостоять России в долгосрочной перспективе. По его мнению, на «успех» ВСУ влияют три фактора: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количество оружия у обеих сторон, а также сроки, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.