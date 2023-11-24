Представительство РФ назвало число оставшихся в секторе Газа россиян

Около 450 граждан России остаются на территории сектора Газа. Об этом 24 ноября сообщила пресс-секретарь представительства РФ в Палестине Алия Зарипова.

«Порядка 450 россиян сейчас находятся на территории палестинского анклава», — сказала она ТАСС.

По ее словам, установить точное число россиян в анклаве достаточно сложно. Всего на консульском учете состоят 1,2 тыс. человек.

«Не все еще поставили на учет своих детей, некоторые могли приехать в Газу именно в момент начала резкой эскалации и остались в секторе, другие, наоборот, в то время выехали из анклава и не смогли вернуться в Газу», — указала Зарипова.

Ранее в этот день директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко сообщил, что еще 103 россиянина, эвакуированные из сектора Газа, доставлены в Москву. За последние сутки границу сектора Газа через КПП «Рафах» пересек 101 россиянин и члены семей. Всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек. С начала операции в Россию доставлены более 650 человек, в том числе более 300 детей.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули анклав и были доставлены в Москву.

До этого, 13 ноября, МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В министерстве уточнили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.