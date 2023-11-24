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Политолог объяснил приостановку штатом Нью-Джерси закона о санкциях за связи с РФ

В Нью-Джерси приостановили санкции за связи с РФ: мнение политолога Дудакова
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Фото: ТАСС/Zuma
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Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал «Известиям» 24 ноября приостановку властями американского штата Нью-Джерси исполнение закона о санкциях против компаний, которые имеют связи с Россией. По словам политолога, это очередной прецедент того, как власти определенного штата пытаются влиять на внешнюю политику США.

«В данном случае речь идет про не очень серьезную историю. Это очередной прецедент того, как власти конкретного штата пытаются как-то влиять на внешнюю политику США. Это, как правило, всегда вызывает резкую реакцию Вашингтона и судебные тяжбы, которые заканчиваются тем, что им приходится решение отменять», — указал Дудаков.

Американист отметил, что в этой ситуации не идет речи о восстановлении российско-американских отношений.

«Речь идет о том, что власти штата [Нью-Джерси] превысили свои должностные полномочия, когда начали вводить свои конкретные санкции в отношении России. Поэтому в итоге те компании, которые работают в штате и которые имеют какую-то кооперацию с Россией, включая несколько банков — JP Morgan Chase и ряд остальных, — обратились в суд и смогли через суд эти решения отменить», — объяснил политолог.

При этом Дудаков подчеркнул, что это не означает то, что другие, более знаковые санкции, введенные на уровне всей Америки, будут отменяться в ближайшее время.

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О какой сумме идет речь и действительно ли Киев получит эти деньги, пока неизвестно

Накануне американская газета Politico написала, что власти штата Нью-Джерси приостановили закон о санкциях против компаний, которые имеют связи с Россией. Издание указывает, что действие этого закона на территории штата было приостановлено этим летом после того, как одна из компаний, которую должны были внести в черный список, добилась от федерального суда вынесения временного ограничительного постановления на основании Конституции.

По сведениям Politico, речь идет об американских подразделениях японской компании Kyocera, у которой есть дочерние компании в России.

Ранее, 18 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны продолжат поиски вариантов давления на Россию, в связи с чем следует сохранять собранность. По оценке пресс-секретаря президента РФ, на Западе увидели, что антироссийские санкции не достигают своих целей. Более того, России удалось извлечь из них выгоду, дополнил он.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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