Часть граждан Украины задумываются над тем, что стоит пойти на территориальные уступки для заключения мира с Россией. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что украинский президент Владимир Зеленский всё еще не думает о стратегии переговоров. Однако Bloomberg, ссылаясь на результаты опросов общественного мнения, указывает, что увеличивается число тех, кто «приходит к мысли о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир».

Агентство обращает внимание, что за год для Украины ситуация в зоне боевых действий практически не изменилась. Союзники Киева недооценили прочность оборонительных линий Вооруженных сил (ВС) РФ, добавили в материале.

Ранее, 22 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ. До этого, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер сообщил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.