Сбивший девушек в Москве авто принадлежит замгендиректора концерна «Росэнергоатом»

Автомобиль Lexus, который сбил двух девушек на пешеходом переходе в Москве, принадлежит заместителю гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Валерию Бессонову. Об этом 24 ноября сообщил «Известиям» источник.

По данным собеседника, пострадавшим девушкам 16 и 18 лет.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным Госавтоинспекции Москвы, ДТП случилось на Большой Тульской улице в районе дома 11. Водитель Lexus совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших госпитализировали. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, проводится проверка.