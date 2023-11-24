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Семь человек в Газе пострадали при ударе Израиля в период перемирия

Al Jazeera: Израиль открыл огонь по пытавшимся вернуться на север Газы людям
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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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Израиль на фоне перемирия открыл огонь по людям, пытавшимся вернуться на север сектора Газа, семь палестинцев ранены. Об этом 24 ноября сообщает Al Jazeera.

«Пока никто не смог пройти в город Газа (на севере анклава — Ред.) из-за большого количество израильских войск, они открывают огонь по всем, кто пытается пройти в этот регион <...>. Семь палестинцев, пытавшихся вернуться на север сектора Газа, ранены», — сообщил корреспондент телеканала, передают «РИА Новости».

Издание Times of Israel сообщило, что армия Израиля (ЦАХАЛ) в этот день сбрасывала листовки над сектором Газа, в которых жителей просили не возвращаться в свои дома на севере сектора, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня.

Ранее в этот день правительство Израиля потребовало от палестинцев покинуть север сектора Газа и перебраться на юг Анклава. На несколько часов был открыт специальный гуманитарный коридор. Журналист Мохаммед Бельбесси сообщил, что ЦАХАЛ уже провели разделение сектора Газа на север и юг, а «коридором выхода» назначили именно трассу Салах ад-Дин, которую палестинцы прозвали «дорогой смерти».

Этим утром соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск) 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). Позже в ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено. Как отметил член руководства движения Басем Наим, продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников.

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