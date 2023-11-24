Семь человек в Газе пострадали при ударе Израиля в период перемирия

Израиль на фоне перемирия открыл огонь по людям, пытавшимся вернуться на север сектора Газа, семь палестинцев ранены. Об этом 24 ноября сообщает Al Jazeera.

«Пока никто не смог пройти в город Газа (на севере анклава — Ред.) из-за большого количество израильских войск, они открывают огонь по всем, кто пытается пройти в этот регион <...>. Семь палестинцев, пытавшихся вернуться на север сектора Газа, ранены», — сообщил корреспондент телеканала, передают «РИА Новости».

Издание Times of Israel сообщило, что армия Израиля (ЦАХАЛ) в этот день сбрасывала листовки над сектором Газа, в которых жителей просили не возвращаться в свои дома на севере сектора, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня.

Ранее в этот день правительство Израиля потребовало от палестинцев покинуть север сектора Газа и перебраться на юг Анклава. На несколько часов был открыт специальный гуманитарный коридор. Журналист Мохаммед Бельбесси сообщил, что ЦАХАЛ уже провели разделение сектора Газа на север и юг, а «коридором выхода» назначили именно трассу Салах ад-Дин, которую палестинцы прозвали «дорогой смерти».

Этим утром соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск) 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). Позже в ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено. Как отметил член руководства движения Басем Наим, продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников.

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