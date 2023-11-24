В МИД Финляндии усомнились в случайном повреждении Balticconnector

Случайное повреждение газопровода Balticconnector и двух кабелей за восемь часов одним судном кажется маловероятным. Об этом в четверг, 23 ноября, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times.

«Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно. — Ред.) повредить два кабеля связи и газопровод», — заявила она.

Валтонен добавила, что Финляндия сотрудничает с Китаем в расследовании случившегося.

8 октября газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

Спустя несколько дней в странах Запада зазвучали заявления о якобы причастности России к аварии. 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал это чушью собачьей. Он отметил, что даже не знал о существовании этого трубопровода, поскольку он очень маленький по объему.

По последним данным, повреждения могло нанести судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом. Позже эту версию еще раз подтвердили в ведомстве.

Кроме того, 6 ноября финское издание Yle сообщило, что российский кабель связи поврежден в Финском заливе. Речь шла о телекоммуникационном кабеле «Ростелекома» «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Российский оператор кабеля уведомил Финляндию об обрыве провода 12 октября.